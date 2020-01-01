BUTLER - сервис по реставрации обуви и сумок в Москве

С гарантией 30 дней и с доставкой на дом
В работе используем лучший износостойкий материал Vibram, который продлит срок службы вашей подошвы.
Замена набоек производится для предотвращения дальнейшего износа каблука. Работаем на лучших и высокопрочных материалах.
Аккуратно растянем обувь на размер, сохранив качество материала, швов, геометрию обуви. Идеально подгоним обувь под ваш размер стопы и голени.
Восстановим каблуки и устраним все задиры и царапины, сохранив фактуру кожи.
Устраним все царапины и восстановим оригинальный цвет. Либо перекрасим в другой по вашему желанию.
Профессионально восстанавливаем сбитую кожу на мысах абсолютно любой сложности.
В работе используем лучший износостойкий материал Vibram, который продлит срок службы вашей подошвы.
Замена набоек производится для предотвращения дальнейшего износа каблука. Работаем на лучших и высокопрочных материалах.
Аккуратно растянем обувь на размер, сохранив качество материала, швов, геометрию обуви. Идеально подгоним обувь под ваш размер стопы и голени.
Восстановим каблуки и устраним все задиры и царапины, сохранив фактуру кожи.
Устраним все царапины и восстановим оригинальный цвет. Либо перекрасим в другой по вашему желанию.
Патинаж обуви – это художественное нанесение красок разных оттенков, которое придает обуви индивидуальный и аристократический вид.
Глассаж обуви – многократное нанесение гуталина не менее 15 слоев на носовую и пяточную часть, и полировка кожи в ручную до зеркального блеска.
Металлические набойки Lu-Lu’s устанавливаются для предотвращения износа носовой части подошвы.
Патинаж обуви – это художественное нанесение красок разных оттенков, которое придает обуви индивидуальный и аристократический вид.
Глассаж обуви – многократное нанесение гуталина не менее 15 слоев на носовую и пяточную часть, и полировка кожи в ручную до зеркального блеска.
Обрабатываем обувь профессиональной пропиткой, которая прослужит сезон и защитит обувь от попадания влаги
Обрабатываем обувь профессиональной пропиткой, которая прослужит сезон и защитит обувь от попадания влаги
Выведение реагентов является дополнительной услугой перед чисткой
У каждого человека есть любимая пара обуви, аксессуар или сумка, которые он использует чаще всего. К сожалению, частая эксплуатация приводит к износу и в конце концов, дорогая вещь теряет свой товарный вид.
Особенно печально, если изделие принадлежит к лимитированной коллекции или было привезено из-за границы. В такой ситуации не стоит расстраиваться. Правильным решением будет - воспользоваться услугами реставрации.
BUTLER - мастерская, где опытные мастера смогут вернуть Вашим вещам первоначальный вид.
• ремонт обуви и ее реставрация, в т.ч. элитной, включая все виды работ (набойки, подошву, каблуки, мысы, растяжку, патинаж, глассаж, покраску и др.);
• ремонт сумок (молнии, ручки, швы, урезы и др.);
• реставрация сумок (покраска, устранение задиров и порезов и др.);
• химчистка сумок;
• уход за обувью, в т.ч. качественная химчистка кроссовок.
Благодаря многолетним опыту, наши специалисты отреставрируют кожаное изделие любого бренда, чтобы оно и дальше продолжило радовать своего владельца. Мы отвечаем за качество проделанной работы, независимо от материала изделия и вида износа.
Для экономии времени, наш курьер заберёт вещь на ремонт, а после окончания, доставит обновку к Вам. Если нет уверенности в необходимости реставрации изделия, мы готовы дать подробную консультацию в WhatsApp или по телефону.
- Профессионализм мастеров. Качество выполненной работы подтверждают отзывы наших клиентов.
- Высокое качество материалов. С примерами реставрации изделий Вы можете ознакомится на нашей страничке Инстаграм.
- Экономия времени. Наши курьеры осуществляют вывоз и доставку, согласно предварительной договоренности.
- Мы предоставляем гарантию, после выполнения ремонта.
- Возможность безналичной оплаты.
- Скидки и привилегии постоянным клиентам.
Адрес: ул. Шарикоподшипниковская 22, под.4, от метро Дубровка 1 мин. пешком
Режим работы: с 10:00 - 20:00 (ежедневно)
Тел: +7 (495) 205-23-10