BUTLER - сервис по реставрации обуви и сумок в Москве

У каждого человека есть любимая пара обуви, аксессуар или сумка, которые он использует чаще всего. К сожалению, частая эксплуатация приводит к износу и в конце концов, дорогая вещь теряет свой товарный вид.

Особенно печально, если изделие принадлежит к лимитированной коллекции или было привезено из-за границы. В такой ситуации не стоит расстраиваться. Правильным решением будет - воспользоваться услугами реставрации.

BUTLER - мастерская, где опытные мастера смогут вернуть Вашим вещам первоначальный вид.

Спектр предоставляемых услуг:

• ремонт обуви и ее реставрация, в т.ч. элитной, включая все виды работ (набойки, подошву, каблуки, мысы, растяжку, патинаж, глассаж, покраску и др.);

• ремонт сумок (молнии, ручки, швы, урезы и др.);

• реставрация сумок (покраска, устранение задиров и порезов и др.);

• химчистка сумок;

• уход за обувью, в т.ч. качественная химчистка кроссовок.

Благодаря многолетним опыту, наши специалисты отреставрируют кожаное изделие любого бренда, чтобы оно и дальше продолжило радовать своего владельца. Мы отвечаем за качество проделанной работы, независимо от материала изделия и вида износа.

Для экономии времени, наш курьер заберёт вещь на ремонт, а после окончания, доставит обновку к Вам. Если нет уверенности в необходимости реставрации изделия, мы готовы дать подробную консультацию в WhatsApp или по телефону.

Наши преимущества:

- Профессионализм мастеров. Качество выполненной работы подтверждают отзывы наших клиентов.

- Высокое качество материалов. С примерами реставрации изделий Вы можете ознакомится на нашей страничке Инстаграм.

- Экономия времени. Наши курьеры осуществляют вывоз и доставку, согласно предварительной договоренности.

- Мы предоставляем гарантию, после выполнения ремонта.

- Возможность безналичной оплаты.

- Скидки и привилегии постоянным клиентам.