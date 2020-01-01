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>BUTLER - сервис по реставрации обуви и сумок в Москве

BUTLER - сервис по реставрации обуви и сумок в Москве

С гарантией 30 дней и с доставкой на дом

Наши примеры
Восстанавливаем обувь любой сложности
Почему мы?
100% Экономия времени
Обновить обувь можно не выходя из дома. Бесплатно заберем и доставим обратно.
Гарантия 30 дней
Мы уверены в качестве нашей работы, поэтому даем гарантию
Высокое качество работ
В нашей мастерской работают художники и мастера с опытом работы от 10 лет и выше
Наши услуги
Высокое качество по адекватным ценам
Ремонт и реставрация обуви
Замена профилактики
Замена профилактики
1400 р.

В работе используем лучший износостойкий материал Vibram, который продлит срок службы вашей подошвы.

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Замена набоек
Замена набоек
от 800 р.

Замена набоек производится для предотвращения дальнейшего износа каблука. Работаем на лучших и высокопрочных материалах.

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Растяжка обуви
Растяжка обуви
от 1000 р.

Аккуратно растянем обувь на размер, сохранив качество материала, швов, геометрию обуви. Идеально подгоним обувь под ваш размер стопы и голени.

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Реставрация каблуков
Реставрация каблуков
от 2000 р.

Восстановим каблуки и устраним все задиры и царапины, сохранив фактуру кожи.

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Покраска каблуков
Покраска каблуков
от 2000 р.

Устраним все царапины и восстановим оригинальный цвет. Либо перекрасим в другой по вашему желанию.

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Реставрация мысов
Реставрация мысов
2000 р.

Профессионально восстанавливаем сбитую кожу на мысах абсолютно любой сложности.

Заказать
Замена профилактики
Замена профилактики
1400 р.

В работе используем лучший износостойкий материал Vibram, который продлит срок службы вашей подошвы.
Замена набоек
Замена набоек
от 800 р.

Замена набоек производится для предотвращения дальнейшего износа каблука. Работаем на лучших и высокопрочных материалах.
Растяжка обуви
Растяжка обуви
от 1000 р.

Аккуратно растянем обувь на размер, сохранив качество материала, швов, геометрию обуви. Идеально подгоним обувь под ваш размер стопы и голени.
Реставрация каблуков
Реставрация каблуков
от 2000 р.

Восстановим каблуки и устраним все задиры и царапины, сохранив фактуру кожи.
Покраска каблуков
Покраска каблуков
от 2000 р.

Устраним все царапины и восстановим оригинальный цвет. Либо перекрасим в другой по вашему желанию.
Реставрация мысов
Реставрация мысов
2000 р.

Профессионально восстанавливаем сбитую кожу на мысах абсолютно любой сложности.
Ремонт элитной обуви
Патинаж обуви
Патинаж обуви
5000 р.

Патинаж обуви – это художественное нанесение красок разных оттенков, которое придает обуви индивидуальный и аристократический вид.

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Глассаж обуви
Глассаж обуви
1500 р.

Глассаж обуви – многократное нанесение гуталина не менее 15 слоев на носовую и пяточную часть, и полировка кожи в ручную до зеркального блеска.

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Набойки Lu-Lu's
Набойки Lu-Lu's
2000 р.

Металлические набойки Lu-Lu’s устанавливаются для предотвращения износа носовой части подошвы.

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Патинаж обуви
Патинаж обуви
5000 р.

Патинаж обуви – это художественное нанесение красок разных оттенков, которое придает обуви индивидуальный и аристократический вид.
Глассаж обуви
Глассаж обуви
1500 р.

Глассаж обуви – многократное нанесение гуталина не менее 15 слоев на носовую и пяточную часть, и полировка кожи в ручную до зеркального блеска.
Набойки Lu-Lu's
Набойки Lu-Lu's
2000 р.

Металлические набойки Lu-Lu’s устанавливаются для предотвращения износа носовой части подошвы.
Уход за обувью
Водоотталкивающая пропитка
Водоотталкивающая пропитка
500 р.

Обрабатываем обувь профессиональной пропиткой, которая прослужит сезон и защитит обувь от попадания влаги

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Полный уход
Полный уход
от 2500 р.
  • Очистка кожи от внешних загрязнений и выведение пятен
  • Чистка стелек и шнурков
  • + Реставрация мелких царапин
  • Смягчение и питание кожи бальзамом
  • Восстановление формы
  • Насыщение цвета кожи
  • Нанесение защитного состава
  • Покраска рантов и каблуков
  • Защитная пропитка кожаной подошвы от влаги
  • Финишная полировка
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Уход за замшей
Уход за замшей
1800 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Восстановление замши
  • Чистка стелек и шнурков
  • Восстановление формы
  • Смягчение замши
  • Обновление родного цвета
  • Покраска рантов и каблуков
  • Нанесение защитной пропитки от влаги
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Базовый уход
Базовый уход
1500 р.
  • Очистка кожи от внешних загрязнений и выведение пятен
  • Смягчение и питание кожи бальзамом
  • Восстановление формы
  • Насыщение цвета кожи
  • Нанесение защитного состава
  • Покраска рантов и каблуков
  • Защитная пропитка кожаной подошвы от влаги
  • Финишная полировка
Заказать
Водоотталкивающая пропитка
Водоотталкивающая пропитка
500 р.

Обрабатываем обувь профессиональной пропиткой, которая прослужит сезон и защитит обувь от попадания влаги
Полный уход
Полный уход
от 2500 р.
  • Очистка кожи от внешних загрязнений и выведение пятен
  • Чистка стелек и шнурков
  • + Реставрация мелких царапин
  • Смягчение и питание кожи бальзамом
  • Восстановление формы
  • Насыщение цвета кожи
  • Нанесение защитного состава
  • Покраска рантов и каблуков
  • Защитная пропитка кожаной подошвы от влаги
  • Финишная полировка
Уход за замшей
Уход за замшей
1800 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Восстановление замши
  • Чистка стелек и шнурков
  • Восстановление формы
  • Смягчение замши
  • Обновление родного цвета
  • Покраска рантов и каблуков
  • Нанесение защитной пропитки от влаги
Базовый уход
Базовый уход
1500 р.
  • Очистка кожи от внешних загрязнений и выведение пятен
  • Смягчение и питание кожи бальзамом
  • Восстановление формы
  • Насыщение цвета кожи
  • Нанесение защитного состава
  • Покраска рантов и каблуков
  • Защитная пропитка кожаной подошвы от влаги
  • Финишная полировка
Химчистка обуви
Чистка ботинок
Чистка ботинок
от 2100 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Восстановление замши/нубука
  • Чистка стелек и шнурков
  • Восстановление формы
  • Смягчение замши/нубука
  • Обновление родного цвета
  • Покраска рантов и каблуков
  • Нанесение защитной пропитки от влаги
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Выведение реагентов
Выведение реагентов
600 р.

Выведение реагентов является дополнительной услугой перед чисткой

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Химчистка кроссовок
Химчистка кроссовок
от 1500 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Отбеливание подошвы
  • Внутренняя чистка
  • Стирка шнурков и стелек
  • Восстановление формы
  • Обновление родного цвета
  • Защитная пропитка от влаги
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Чистка ботинок
Чистка ботинок
от 2100 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Восстановление замши/нубука
  • Чистка стелек и шнурков
  • Восстановление формы
  • Смягчение замши/нубука
  • Обновление родного цвета
  • Покраска рантов и каблуков
  • Нанесение защитной пропитки от влаги
Выведение реагентов
Выведение реагентов
600 р.

Выведение реагентов является дополнительной услугой перед чисткой
Химчистка кроссовок
Химчистка кроссовок
от 1500 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Отбеливание подошвы
  • Внутренняя чистка
  • Стирка шнурков и стелек
  • Восстановление формы
  • Обновление родного цвета
  • Защитная пропитка от влаги
Покраска обуви
Покраска (низкая обувь)
Покраска (низкая обувь)
3000 р.
  • Полная химчистка перед покраской
  • Очистка от старой краски (кожа)
  • Реставрация мелких царапин (кожа)
  • Восстановление ворса (замша)
  • Подбор аналогичного или другого цвета
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Покраска ботинок
Покраска ботинок
от 3500 р.
  • Полная химчистка перед покраской
  • Очистка от старой краски (кожа)
  • Реставрация мелких царапин (кожа)
  • Восстановление ворса (замша)
  • Подбор аналогичного или другого цвета
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Покраска сапог
Покраска сапог
5000 р.
  • Полная химчистка перед покраской
  • Очистка от старой краски (кожа)
  • Реставрация мелких царапин (кожа)
  • Восстановление ворса (замша)
  • Подбор аналогичного или другого цвета
Заказать
Покраска (низкая обувь)
Покраска (низкая обувь)
3000 р.
  • Полная химчистка перед покраской
  • Очистка от старой краски (кожа)
  • Реставрация мелких царапин (кожа)
  • Восстановление ворса (замша)
  • Подбор аналогичного или другого цвета
Покраска ботинок
Покраска ботинок
от 3500 р.
  • Полная химчистка перед покраской
  • Очистка от старой краски (кожа)
  • Реставрация мелких царапин (кожа)
  • Восстановление ворса (замша)
  • Подбор аналогичного или другого цвета
Покраска сапог
Покраска сапог
5000 р.
  • Полная химчистка перед покраской
  • Очистка от старой краски (кожа)
  • Реставрация мелких царапин (кожа)
  • Восстановление ворса (замша)
  • Подбор аналогичного или другого цвета
Ремонт и реставрация сумок
Покраска сумок
Покраска сумок
от 4000 р.
  • Очистка от старого лакокрасочного покрытия
  • Реставрация мелких царапин
  • Подбор цвета
  • Покраска в аналогичный или другой цвет
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Химчистка сумок
Химчистка сумок
от 2000 р.
  • Очистка от внешних загрязнений
  • Чистка подклада
  • Насыщение родного цвета
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Ремонт сумок
Ремонт сумок
от 1000 р.
  • Замена молнии
  • Восстановление урезов
  • Замена ручек
  • Восстановление швов
  • Замена подклада
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Реставрация сумок
Реставрация сумок
от 500 р.
  • Устранение задиров и царапин
  • Восстановление цвета
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Покраска сумок
Покраска сумок
от 4000 р.
  • Очистка от старого лакокрасочного покрытия
  • Реставрация мелких царапин
  • Подбор цвета
  • Покраска в аналогичный или другой цвет
Химчистка сумок
Химчистка сумок
от 2000 р.
  • Очистка от внешних загрязнений
  • Чистка подклада
  • Насыщение родного цвета
Ремонт сумок
Ремонт сумок
от 1000 р.
  • Замена молнии
  • Восстановление урезов
  • Замена ручек
  • Восстановление швов
  • Замена подклада
Реставрация сумок
Реставрация сумок
от 500 р.
  • Устранение задиров и царапин
  • Восстановление цвета
Химчистка кроссовок
Сникер-химчистка (комбинированные)
Сникер-химчистка (комбинированные)
от 2100 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Отбеливание подошвы
  • Внутренняя чистка
  • Стирка шнурков и стелек
  • Восстановление формы
  • Обновление родного цвета
  • Защитная пропитка от влаги
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Чистка кед
Чистка кед
1800 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Отбеливание подошвы
  • Внутренняя чистка
  • Стирка шнурков и стелек
  • Восстановление формы
  • Обновление родного цвета
  • Защитная пропитка от влаги
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Чистка кроссовок (кожа)
Чистка кроссовок (кожа)
1500 р.
  • Очистка кожи от внешних загрязнений и выведение пятен
  • Чистка и отбеливание подошвы 
  • Смягчение кожи бальзамом
  • Восстановление формы
  • Насыщение цвета кожи
  • Нанесение защитного состава
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Сникер-химчистка (комбинированные)
Сникер-химчистка (комбинированные)
от 2100 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Отбеливание подошвы
  • Внутренняя чистка
  • Стирка шнурков и стелек
  • Восстановление формы
  • Обновление родного цвета
  • Защитная пропитка от влаги
Чистка кед
Чистка кед
1800 р.
  • Чистка наружной поверхности
  • Отбеливание подошвы
  • Внутренняя чистка
  • Стирка шнурков и стелек
  • Восстановление формы
  • Обновление родного цвета
  • Защитная пропитка от влаги
Чистка кроссовок (кожа)
Чистка кроссовок (кожа)
1500 р.
  • Очистка кожи от внешних загрязнений и выведение пятен
  • Чистка и отбеливание подошвы 
  • Смягчение кожи бальзамом
  • Восстановление формы
  • Насыщение цвета кожи
  • Нанесение защитного состава
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Мастерская по ремонту и реставрации обуви и сумок - Butler Service

У каждого человека есть любимая пара обуви, аксессуар или сумка, которые он использует чаще всего. К сожалению, частая эксплуатация приводит к износу и в конце концов, дорогая вещь теряет свой товарный вид.

Особенно печально, если изделие принадлежит к лимитированной коллекции или было привезено из-за границы. В такой ситуации не стоит расстраиваться. Правильным решением будет - воспользоваться услугами реставрации.

 

BUTLER - мастерская, где опытные мастера смогут вернуть Вашим вещам первоначальный вид.

 

Спектр предоставляемых услуг:

• ремонт обуви и ее реставрация, в т.ч. элитной, включая все виды работ (набойки, подошву, каблуки, мысы, растяжку, патинаж, глассаж, покраску и др.);
• ремонт сумок (молнии, ручки, швы, урезы и др.);
• реставрация сумок (покраска, устранение задиров и порезов и др.);
• химчистка сумок;
• уход за обувью, в т.ч. качественная химчистка кроссовок.

 

Благодаря многолетним опыту, наши специалисты отреставрируют кожаное изделие любого бренда, чтобы оно и дальше продолжило радовать своего владельца. Мы отвечаем за качество проделанной работы, независимо от материала изделия и вида износа.

Для экономии времени, наш курьер заберёт вещь на ремонт, а после окончания, доставит обновку к Вам. Если нет уверенности в необходимости реставрации изделия, мы готовы дать подробную консультацию в WhatsApp или по телефону.

 

Наши преимущества:

- Профессионализм мастеров. Качество выполненной работы подтверждают отзывы наших клиентов.
- Высокое качество материалов. С примерами реставрации изделий Вы можете ознакомится на нашей страничке Инстаграм.
- Экономия времени. Наши курьеры осуществляют вывоз и доставку, согласно предварительной договоренности.
- Мы предоставляем гарантию, после выполнения ремонта.
- Возможность безналичной оплаты.
- Скидки и привилегии постоянным клиентам.

Нам доверяют самое дорогое
Специализируемся на ремонте брендовой обуви
Остались вопросы?
Мы с радостью на них ответим!
Наши контакты:

Адрес: ул. Шарикоподшипниковская 22, под.4, от метро Дубровка 1 мин. пешком

Режим работы: с 10:00 - 20:00 (ежедневно)

Тел: +7 (495) 205-23-10

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